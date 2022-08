FC Barcelona Ansu Fati beschert La Liga eine Menge Reichweite im Vereinigten Königreich

Im Match gegen Real Sociedad stand Ansu Fati (19) nur eine knappe halbe Stunde auf dem Feld. Was der Youngster des FC Barcelona beim 4:1-Erfolg jedoch auf den Rasen zauberte, rief eine große Resonanz hervor – und das weit über die Grenzen Spaniens hinaus.

ITV verzeichnete während des Spiels eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 143.000, in der Spitze sahen 308.000 Menschen zu. Auf Twitter dominierte Barças Fati neben Teamkollege Robert Lewandowski (34) außerdem die Trends.

Der britische TV-Sender ITV ist eine Zusammenarbeit mit La Liga eingegangen, die es den Verantwortlichen in den nächsten drei Jahren erlaubt, einmal im Monat eine Partie aus der spanischen Liga kostenlos auszustrahlen. Am letzten Wochenende fiel die Wahl auf die Begegnung zwischen Real Sociedad und dem FC Barcelona. Eine kluge Entscheidung.

Dass die Briten in Zukunft vermehrt in den Genuss der spanischen Top-Spiele kommen, liegt wohl vor allem am Vermarktungsdeal, den La Liga im letzten Jahr abgeschlossen hat. Investor CVC hat fast drei Milliarden Euro für knapp zehn Prozent der TV-Rechte hingeblättert. Die Vereinbarung gilt für die nächsten 50 Jahre. Real Madrid und der FC Barcelona stimmten dem Deal allerdings nicht zu.