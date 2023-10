Barça-Ass Jules Kounde meldet sich nach Hiobsbotschaft zu Wort

Jules Kounde hielt in der bisherigen Spielzeit für den FC Barcelona stets den Laden hinten dicht und kam bisher in allen Pflichtspielen zum Einsatz. Während er in der vergangenen Saison oftmals als Rechtsverteidiger aushelfen musste, durfte er in dieser Saison bisher immer auf seiner geliebten Position in der Abwehrzentrale ran.

Kounde verpasst Clasico

Diese wird Trainer Xavi Hernandez (43) für die kommenden Wochen allerdings umbauen müssen. Der Franzose wird mit einer Zerrung des inneren Seitenbandes im linken Knie für rund einen Monat nicht ins Spielgeschehen eingreifen können und verpasst somit auch den Clasico gegen Real Madrid am 28. Oktober.

Auf seinen sozialen Kanälen zeigte sich der 24-Jährige jedoch kämpferisch: "Ich bin enttäuscht, aber es hätte schlimmer kommen können", schrieb Kounde und fügte hinzu, dass er bereits daran arbeite, so schnell und so fit wie möglich auf den Platz zurückzukehren.

Auch der französische Nationaltrainer Didier Deschamps (54) muss somit für das anstehende EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande sowie für das Testspiel gegen Schottland auf den Innenverteidiger verzichten.

Aktuelles Video über den FC Barcelona

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com