Barças nach dem CL-Aus : Ronald Araujo: "Das Ziel ist es, die Europa League zu gewinnen"

"Das Ziel ist es, die Europa League zu gewinnen", erklärte Barças Ronald Araujo nach der Partie. "Wir müssen es so angehen, um zu gewinnen und zu konkurrieren. Wir müssen rausgehen, um zu gewinnen." An einen Selbstläufer glaubt der Innenverteidiger aufgrund der hohen Leistungsdichte aber nicht. "Es gibt mehrere gute Teams."

Araujo, der in Barcelona gerade über einen neuen Vertrag verhandelt, gestand sich – wie der Rest seiner Mannschaft, ein, dass es in diesem Jahr nicht für den ganz großen Sprung reichte. "Es stimmt, dass wir nicht zu den Besten in Europa gehören. Sonst wären wir durchgekommen. Wir hatten keine gute Gruppenphase. Das Aus ist schade, denn es ist eine spektakuläre Gruppe mit enormer Qualität."