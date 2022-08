Primera Division Rechtsverteidiger-Suche: Fünf Kandidaten für Barça – zwei aus der Bundesliga

In Jeremie Frimpong (21, Bayer Leverkusen) und Thomas Meunier (30, Borussia Dortmund) scheint es zwei Aspiranten aus der Bundesliga zu geben. Aaron Wan-Bissaka (24) und Diogo Dalot (23) stehen momentan bei Manchester United unter Vertrag und Juan Foyth (24) ist noch an den FC Villarreal gebunden.

Diogo Dalot die einzig realistische Option für Barça?

Auf den ersten Blick scheint Dalot noch die realistischste Option, weil der Vertrag des Portugiesen im Old Trafford nur noch bis 2023 gültig ist. Was wiederum gegen eine Veränderung spricht: Dalot stand unter dem neuen Trainer Erik ten Tag in der Premier League zweimal in Folge in der Startelf und stand über 90 Minuten auf dem Platz.