Barça-Verkaufskandidat Sergino Dest bekommt neue Chance von Xavi

Dest war in der vergangenen Saison schon an die AC Milan ausgeliehen. In der Lombardei kam der US-Amerikaner jedoch ebenfalls kaum zum Zug. Am Selbstbewusstsein hat der Italien-Aufenthalt offenbar dennoch nicht genagt.

Der Außenverteidiger geht nach seiner Barça-Rückkehr nämlich weiterhin davon, im Sommer nicht verkauft zu werden. "Ja, ich denke, ich bleibe (bei Barcelona)", sagte Dest auf einer virtuellen Pressekonferenz. In seinen Augen hat er zudem alles in der eigenen Hand.

"Es liegt an mir. Ich habe das Gefühl, dass ich es beweisen kann und ich werde es beweisen", zeigte sich der potenzielle Verkaufskandidat angriffslustig. "Mein Standpunkt ist, hier zu bleiben und eine wirklich gute Saison mit Barcelona zu spielen."