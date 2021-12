FC Barcelona : Nico (19) rettet Barça-Sieg und macht Ansage

Barças Coach, Xavi Hernandez, ließ gegen Elche abermals eine sehr junge Truppe ran. Dass die beiden Treffer zur 2:0-Führung von Spielern wie Ferran Jutlga Blanc (16.) und Gavi (19.), die erst 22 bzw. 17 sind, erzielt wurden, überrascht deshalb nur wenig.

In der Entwicklung der jungen Mannschaft sind Fehler natürlich vorprogrammiert. So kassierten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit innerhalb von wenigen Sekunden zwei Gegentore – erzielt von Elches Jokern Tete Morente (62.) und Pere Milla (63.).