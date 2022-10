Barça-Lazarett immer größer – kommt im Januar ein neuer Verteidiger?

Und dabei kam Kessie gegen Inter erst in der 83. Minute herein. Barça gab an, dass diese kurze Einsatzzeit ausreichte, um die Adduktoren des Ivorers in Mitleidenschaft zu ziehen. Mindestens zwei Wochen wird der Neuzugang, der im Sommer ablösefrei vom AC Milan zum spanischen Rekordpokalsieger gewechselt war, wohl ausfallen.

Barça-Coach Xavi Hernandez (42) dürfte beim Blick auf das vereinseigene Lazarett langsam aber sich den Überblick verlieren. Neben den bekannten Ausfällen Ronald Araujo (Sehnen-Operationen), Jules Kounde und Hector Bellerin (beide Muskelverletzung) verließ neben Kessie auch Andreas Christensen (Knöchel) Mailand mit einer Verletzung.

Eine positive Nachricht gibt es dennoch aus dem Lager des FC Barcelona zu vermelden. Frenkie de Jong (25) konnte am Mittwoch nach muskulären Problemen wieder mit der Mannschaft trainieren. Nach Kessies Abmeldung wird der Niederländer am Sonntag gegen Celta Vigo womöglich schon im Kader der Katalanen stehen.