Trotz Dementi: Versucht Barça sein Glück wieder bei Lionel Messi?

Lionel Messi gewann mit dem FC Barcelona alles, was es zu gewinnen gibt - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

Medienberichten zufolge arbeitet der FC Barcelona hinter den Kulissen nach wie vor an einem Deal, der eine Rückkehr von Lionel Messi während der Spielpause in der MLS ermöglichen soll.

Rückkehr nach Barcelona scheiterte in diesem Sommer

Die Katalanen versuchten bereits in diesem Sommer den Argentinier zurückzuholen. Aufgrund der finanziellen Bürden scheiterte das Comeback zum Leidwesen der Barça-Anhänger allerdings. Der Weltmeister ging stattdessen zu Inter Miami in die MLS. Dort verzaubert Messi bereits ganz Amerika mit seiner Genialität und kommt schon auf sieben Tore in nur vier Begegnungen.

Obwohl er gerade erst in Miami angekommen ist, wird der 36-Jährige bereits mit einer Rückkehr nach Barcelona in Verbindung gebracht. Diese Spekulationen wurden von Jose Mas (60), dem Miteigentümer von Inter Miami, dementiert, der erklärte: "Er wird nicht nach Barcelona ausgeliehen. Das wird nicht passieren."