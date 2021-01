FC Barcelona : Bayern und Co.: Ousmane Dembele weckt Interesse von 4 Top-Klubs

Bisher hatte die Ehe FC Barcelona/Dembele nur selten Glanztage zu bieten, zu verletzungsanfällig zeigte sich der Flügelflitzer seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund ins Camp Nou.

Unter Ronald Koeman kommt Dembele jedoch immer besser in Tritt. So gut, dass laut SPORT vier Top-Klubs hinter dem Flügelstürmer her sind. Dabei soll es sich unter anderem um Manchester United handeln.

Das Interesse der Red Devils ist nicht neu, bereits im vergangenen Sommer klopfte der englische Rekordmeister an. Nun bekommt United ligainterne Konkurrenz durch Chelsea. Auch Juventus Turin soll sich mit Dembele beschäftigen, ebenso wie der FC Bayern.