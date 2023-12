Bei Barça nur noch zweite Wahl: Oriol Romeu bei mehreren Klubs auf dem Zettel

Nachdem Oriol Romeu (32) erst im Sommer vom FC Girona zurück zu seinem Ausbildungsverein FC Barcelona gewechselt war, mehren sich nach nur wenigen Monaten schon wieder die ersten Abgangsgerüchte um den defensiven Mittelfeldspieler. Der 32-Jährige wird derzeit mit einem Transfer jenseits des europäischen Kontinents in Verbindung gebracht.

Der ehemalige Stuttgarter Oriol Romeu wurde nach seiner tollen Saison beim FC Girona als preiswerte Personalie verpflichtet, um den Abgang von Klub-Legende Sergio Busquets (35) zu Inter Miami aufzufangen. Während Romeu in den ersten Wochen noch mit Ruhe und Ballsicherheit zu überzeugen wusste, wirkte er zuletzt besonders gegen stark pressende Gegner überfordert.

Oriol Romeu kaum noch in der Startelf vorzufinden

Nachdem der Spanier zuletzt drei Liga-Spiele in Folge nicht in der Startelf gestanden hatte, durfte er am vergangenen Wochenende gegen Rayo Vallecano auf der Doppelsechs mit Rückkehrer Frenkie de Jong (26) beginnen.

Die Partie verlief allerdings nicht wie erhofft. Romeu kassierte in der 51. Minute eine gelbe Karte und wurde nur wenige Minuten später beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Beim folgenden 2:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Porto musste der 32-Jährige dann wieder auf der Bank Platz nehmen.

Oriol Romeu im Einsatz gegen Arsenal - Foto: Ringo Chiu / Shutterstock.com

Abenteuer außerhalb Europas?

Obwohl der Spanier beim FC Barcelona erst im Sommer unterschieben hat, berichtet Transferexperte Ekrem Konur, dass bereits Klubs aus der amerikanischen MLS und der saudischen Liga an einem Transfer des Sechsers interessiert wären.

Während ein Abgang schon im Wintertransferfenster besonders durch die Kreuzbandverletzung von Gavi (19) eher unwahrscheinlich ist, könnte der 32-Jährige möglicherweise im kommenden Sommer in der Tat schon wieder den Abflug machen.

Die Katalanen haben bereits seit Wochen beschlossen, dass sie im Sommer die Sechser-Position namhaft verstärken wollen. Ob dann für Oriol Romeu, unabhängig davon, ob seine Formkurve in den nächsten Monaten wieder ansteigt, noch ein Platz im Kader wäre, ist sehr fraglich.

