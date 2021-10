FC Barcelona : Bei Barça wird über Jürgen Klopp diskutiert – Thomas Tuchel als Wunschlösung?

Die Ablösung von Ronald Koeman als Barça-Trainer ist spanischen Medienberichten zufolge bereits beschlossene Sache. Längst soll die Nachfolgesuche laufen. Dabei soll auch der Name Jürgen Klopp gefallen sein.

Selbst wenn der 54-Jährige seinen Arbeitsplatz tauschen wollen würde, die klammen Katalanen müssten wohl eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe für den Erfolgstrainer berappen. Diese dürfte sich in ähnlichen Sphären bewegen wie bei Julian Nagelsmann für den FC Bayern bis zu 25 Millionen Euro an RB Leipzig zahlt.