Primera Division Bekommt Barça ihn endlich los? Samuel Umtiti öffnet sich Tür in Frankreich

Seit mehreren Transferperioden sucht der FC Barcelona nach einem Abnehmer für Samuel Umtiti. In der Vergangenheit kam jedoch immer wieder etwas dazwischen. In diesem Sommer soll es endlich klappen – in der Ligue 1 positioniert sich ein Klub.

Samuel Umtiti könnte in der kommenden Saison wieder in der Ligue 1 an den Start gehen – aber nicht bei seinem Ex-Klub Olympique Lyon. Wie Le Quotidien berichtet, hat sich der OGC Nizza mit Umtitis Entourage in Verbindung gesetzt, um einen Wechsel in diesem Sommer zu besprechen.

Dieser soll vor allem an eine wichtige Bedingung geknüpft sein. Nizza fordert, dass Umtiti seinen bis 2026 bestehenden Langfristvertrag auflöst. Der Klub von der Cote d'Azur wäre im Gegenzug bereit, eine geringe Abfindung zu zahlen.

Sollte Barça einwilligen, wäre Nizza angeblich willens, Umtiti einen Vertrag mit einem geringen Gehalt sowie leistungsabhängigen Zahlungen anzubieten. Bei der langen Verletzungshistorie des 28-Jährigen kommt das nicht wirklich überraschend.