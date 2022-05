Primera Division Bekommt Barça Neto endlich los? Interesse aus Brasilien

In den nächsten Wochen werden vom FC Barcelona bei Neto erneut ernsthafte Absichten ausgehen, die auf eine Trennung abzielen. Der FC Sao Paulo beschäftigt sich gemäß Sport mit einer Verpflichtung des 32 Jahre alten Torhüters, der nach über elf Jahren in sein Geburtsland zurückkehren könnte.

Neto war vor drei Jahren im Tausch mit Jasper Cillessen vom FC Valencia ins Camp Nou gekommen und seitdem erwartungsgemäß nicht über sein Schattendasein hinter Marc-Andre ter Stegen hinausgekommen. Neto kommt daher lediglich auf 21 Pflichtspiele.

Ob Sao Paulo den Zuschlag erhalten wird, sei jedoch unwahrscheinlich. Netos Agenten suchen für ihren Klienten eher nach einer neuen Aufgabe in Europa. Der einstige Valencia-Keeper will sich mit guten Leistungen noch mal in den Fokus für die Winterweltmeisterschaft in Katar spielen.