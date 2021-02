FC Barcelona : Berater-Sohn packt aus: So viel bot Barça für Kylian Mbappe

Als Neymar dem FC Barcelona 2017 den Rücken kehrte, war Kylian Mbappe offenbar ein heißes Thema im Camp Nou. Dies deckt Junior Minguella in einem Interview auf.

Der Transfer von Neymar weg vom FC Barcelona und hin zu PSG steht in der Liste der teuersten Fußballgeschäfte mit einer nie dagewesenen Ablöse von 222 Millionen Euro noch immer auf Platz eins. Barça belegte die in den Kader gerissene Vakanz damals mit Ousmane Dembele nach, hatte aber auch Interesse an Kylian Mbappe.

"Ich kann es bestätigen", erklärt Junior Minguella, der Sohn des bekannten Vermittlers Josep Maria Minguella, im Gespräch mit CADENA DOPE. Sein Vater habe damals gewusst, dass Neymar eine Vereinbarung mit PSG hatte, die Barça-Direktoren haben dies allerdings entweder nicht gewusst oder wollten es nicht glauben.

"Sie wollten nichts unternehmen, bevor er ging. In dem Moment, als Neymar ging, waren sich die Mitarbeiter und der Präsident uneins, wen sie unter Vertrag nehmen sollten. Sie dachten, dass Dembele besser in die Mannschaft passt als Mbappe."