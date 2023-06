Berater versucht alles, um Ansu Fati von Barça wegzubekommen

Seine schwere Verletzung, die nun schon länger zurückliegt, hat Ansu Fati ziemlich aus der Bahn gebracht. Das anhaltende Formtief legt sich auch in den Einsatzzeiten nieder. Fatis Berater will die Beziehung mit dem FC Barcelona daher unbedingt beenden.

Jeder, der es mit dem FC Barcelona hält, hat noch die Aussage des Vaters von Ansu Fati im Kopf, der sehr erbost war über die niedrigen Einsatzzeiten seines Sohnes – und öffentlich damit gedroht hat, ihn also Folge dessen vom FC Barcelona abzuziehen.

Aus der Chefetage gab es stets Bekundungen, die Zusammenarbeit über die kürzlich geendete Saison weiterführen zu wollen. Fatis Umfeld sieht das aber offenbar anders. Laut der AS wird der einflussreiche Berater Jorge Mendes in den nächsten Wochen alles dafür tun, um Fati vor Beginn der neuen Saison zu einem neuen Klub zu transferieren.

Von dem einstigen Wunderkind war in der vergangenen Saison nur in Ansätzen etwas zu sehen. Zwar kam Fati auf 51 Pflichtspiele mit 14 direkten Torbeteiligungen. In seinem Zeugnis stehen aber lediglich 1.827 Einsatzminuten, der Startelf in der spanischen Meisterschaft gehörte er nur zwölfmal an.