Bernardo Silva: BarÃ§a-Wechsel vom Tisch â€“ PSG bietet 70 Millionen

Primera Division Bernardo Silva: Barça-Wechsel vom Tisch – PSG bietet 70 Millionen

Der FC Barcelona muss hinter der Personalie Bernardo Silva anscheinend einen Haken machen. In diesem Zusammenhang ist die Rede von einem Angebot von Paris Saint-Germain, das aber ebenfalls keinen Erfolg haben dürfte.

Bernardo Silva wird Manchester City allem Anschein nach nicht verlassen. Laut dem Marca-Reporter Luis Rojo hört sich der englische Meister in diesem Sommer keine Angebote mehr für den feinen Techniker an. Ergo wird Silva auch keinen Vereinswechsel vollziehen.

Mit dem Versuch dürfte PSG aber ins Leere laufen. Kevin De Bruyne hatte jüngst bereits keine Zweifel aufkommen lassen, dass Silva in Manchester bleiben wird: "So wie ich es sehe, denke ich, dass er hier sein wird. Es gibt also nichts, worüber ich mir Sorgen mache."