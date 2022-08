100 Millionen Ablöseforderung Manchester City fordert immense Summe für Barça-Ziel Bernardo Silva

Manchester City signalisiert weiterhin überhaupt keine Bereitschaft, Bernardo Silva an einen anderen Klub zu veräußern. Darüber berichtet das Portal The Athletic. Zu Beginn des Sommers lag die Ablöseforderung bei 100 Millionen Euro. Der englische Meister werde sich keinen Millimeter davon wegbewegen, heißt es.

In den letzten Wochen mehrten sich die Berichte über das Interesse des FC Barcelona an dem 28-Jährigen, aber City hat bisher weder ein offizielles Angebot des spanischen Klubs noch einen Kontakt aus dem Lager des Spielers erhalten. Aus Vereinskreisen heißt es, dass es irgendwann zu einer Annäherung an einen Spieler kommen könnte, dessen Vertrag 2025 ausläuft.