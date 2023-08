Bernardo Silva sagt vielen Klubs ab – um zu Barça zu wechseln?

Ousmane Dembele ist bald weg, was den FC Barcelona gezwungenermaßen wieder auf die Fährte bringt, in der Offensive ernsthaft über einen weiteren Transfer nachzudenken. Das Wunschszenario lautet noch immer Bernardo Silva.

Bis zum Transferschluss wird sich beim FC Barcelona personell noch einiges in Bewegung setzen. Ousmane Dembele steht unmittelbar vor dem PSG-Wechsel, bei Clement Lenglet laufen Verhandlungen mit Tottenham und Franck Kessie heuert sehr wahrscheinlich in Saudi-Arabien an.

Barça wirbt, Bernardo Silva lehnt Angebote ab

Barça rechnet also mit Transfereinnahmen, die zusätzliches Budget auf der Gehaltsliste freimachen. Reicht das, um den absoluten Wunschspieler Bernardo Silva zu verpflichten?

Laut der in Sachen Barça gewöhnlich gut informierten Sportzeitung Mundo Deportivo hat der 28-Jährige lukrative Angebote aus Saudi-Arabien und von PSG ausgeschlagen. Ein erstes Indiz dafür, dass er zu Barça wechseln möchte – oder dass er eben Manchester City nicht verlassen will.