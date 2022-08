FC Barcelona Bernardo Silva zu Barça? Das sagt City-Kollege Kevin de Bruyne

Bernardo Silva (28) wird vom FC Barcelona umworben. Kevin de Bruyne glaubt allerdings nicht, dass sein Mannschaftskollege Manchester City in der laufenden Transferperiode verlassen wird.

"Er weiß genau, dass er hier sehr geliebt wird", erklärte der belgische Nationalspieler laut dem Onlineportal Goal gegenüber Reportern. Seiner Meinung nach werde Silva im Etihad Stadium bleiben, "also gibt es nichts, worüber ich mir Sorgen mache."

Neben Barça soll auch Paris Saint-Germain großes Interesse an dem Superstar zeigen. Laut Le 10 Sport will der neue PSG Sportdirektor von Luis Campos seinen portugiesischen Landsmann in den Prinzenpark holen. Es soll bereits Kontakt zu Silvas Berater Jorge Mendes gegeben haben.