FC Barcelona "Für Barça aufzulaufen, ist Bernardo Silvas Kindheitstraum"

Bernardo Silva ist angeblich schon seit langem an einer Anstellung beim FC Barcelona interessiert. Das deutet Helder Cristovâo, seines Zeichens ehemaliger Trainer des portugiesischen Nationalspielers, an.

Er sei zunächst überrascht gewesen, als er gehört habe, dass Bernardo Silva Manchester City verlassen wolle, so Cristovâo. "Aber ich verstehe, dass er zu Barça will." Silva denke wohl, dass seine Zeit bei Manchester City vorbei sei.

Silva steht im Etihad Stadium noch bis 2025 unter Vertrag. Guardiola will den Edeltechniker nicht abgeben. Angeblich fordern die Sky Blues 100 Millionen Euro Ablöse. Eine Verpflichtung wäre für Barça in der aktuellen Transferperiode wohl nur zu realisieren, wenn Frenkie de Jong für über 70 Millionen Euro an Manchester United verkauft wird.