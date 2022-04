Besiktas plant nicht mit Barça-Leihgabe Miralem Pjanic

Eine dauerhafte Zusammenarbeit mit Miralem Pjanic ist für Besiktas keine Option. Das bestätigt der in Istanbul für den Kader zuständige Ceyhun Kazanci.

Seit Kurzem steht Valerien Ismael beim Istanbuler Traditionsklub in der Verantwortung. Der ehemalige Bundesliga-Profi und Trainer des 1. FC Nürnberg hat bei Besiktas einen Vertrag bis 2023 unterschrieben und scheint bereits klargestellt zu haben, nicht mit Pjanic zu planen.

Besiktas verzichtet auf eine Festverpflichtung von Miralem Pjanic. "Wir werden ihn in der nächsten Saison nicht weiter beschäftigen. Wir werden nur mit Spielern weitermachen, die für das System des Trainers geeignet sind", wird Besiktas-Sportchef Ceyhun Kazanci von türkischen Medien zitiert.

Für den bosnischen Nationalspieler geht es damit im Sommer erst mal zurück zum FC Barcelona, an den er noch bis 2024 gebunden ist. In der katalanischen Metropole hat Pjanic aber ebenfalls keine Zukunft. Wohin es den 32-Jährigen verschlagen wird, ist offen. Womöglich zieht es ihn wieder in die Serie A.