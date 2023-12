Finanzspritze für Barça - Juan Miranda vor Absprung von Betis Sevilla

Bereits vor zwei Jahren gab der FC Barcelona Linksverteidiger Juan Miranda ablösefrei an Liga-Konkurrent Real Betis ab. Mehr als zwei Jahre später wird der amtierende spanische Meister wohl doch noch Geld für den 23-Jährigen einnehmen.

AC Mailand kurz vor Vollzug

Laut der spanischen Zeitung Sport steht der AC Mailand kurz vor einer Verpflichtung des Spaniers im kommenden Wintertransferfenster. Miranda würde die Verdiblancos somit ein halbes Jahr vor Vertragsende verlassen.

Als Ablösesumme stehen dem Vernehmen nach vier Millionen Euro im Raum, von denen zwei Millionen an die Katalanen gehen würden. Diese sicherten sich im Rahmen des Verkaufs von Miranda eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent, die sich nun bezahlt machen könnte.

Barça freut sich über jegliche Einnahmen

Für den FC Barcelona kommt in der aktuellen finanziellen Situation jedes Geld gelegen, zumal es für das bevorstehende Transferfenster möglicherweise ein bisschen mehr Spielraum ermöglichen wird. Die Katalanen haben sich bereits die Dienste von Vitor Roque (18, Athletico Paranaense) gesichert. Xavi wünscht sich zudem einen Ersatz für den verletzten Gavi.

Miranda stand in der laufenden Saison indes in bisher zwölf Spielen für Betis auf dem Platz. Nachdem auch eine Verlängerung bei den Andalusiern zuletzt nicht ausgeschlossen wurde, bahnt sich inzwischen der Transfer in die Serie A an.

