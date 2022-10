Nach Barça-Klatsche: Bilbao-Coach Ernesto Valverde am Boden

Ernesto Valverde wirkte nach der Niederlage gegen seinen Ex Verein FC Barcelona niedergeschlagen - Foto: / Getty Images

"In zehn Minuten haben sie drei Tore geschossen und uns bei jedem Start richtig bestraft", schilderte Valverde, der von 2017 bis 2020 selbst als Barça-Trainer an der Seitenlinie stand, seine ersten Eindrücke nach der Klatsche. "Wir hatten keine Chance, weil wir kaum in ihren Strafraum kamen. Wir haben sehr gelitten.

Barcelona überrannte die Gäste in den ersten 30 Minuten förmlich. Angeführt vom Mann des Abends, Ousmane Dembele (25), der an allen vier Treffern beteiligt war, übte die Blaugrana insbesondere in der ersten Hälfte unheimlich viel Druck auf die Defensive Bilbaos aus.

"Es war ein schrecklicher Tag", fasste Valverde deshalb zusammen. "Sie waren überlegen und das war ein Schock für das System. Sie haben uns sehr bestraft."