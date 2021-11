FC Barcelona : Bitter für Barça: Shooting-Star Pedri zahlt noch länger Tribut

Pedri wurde nach seiner Ankunft beim FC Barcelona im Sommer 2020 auf Anhieb Stammspieler. Unter Ronald Koeman kam er regelmäßig zum Einsatz. Seine starken Leistungen spülten ihn in die Nationalmannschaft – und zur Europameisterschaft.

Bei der Euro wurde Pedri zum besten Youngster und in die Mannschaft des Turniers gewählt. Nach den nationalen Titelkämpfen ging es mit der Seleccion zu Olympia. Insgesamt machte Pedri 72 Spiele – so viele wie kein anderer Profi in Europa.