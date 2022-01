FC Barcelona : Bitter für Barça: Zwei Hiobsbotschaften nach Pokal-Erfolg

Barça drehte am Mittwochabend beim Drittligisten Linares einen 0:1-Rückstand. Am Ende hieß es dank der Treffer von Joker Ousmane Dembele (63.) und Youngster Ferran Jutgla (69.) 2:1 für die Xavi-Truppe. Der Einzug ins Achtelfinale konnte klargemacht werden.

Die zweite Hiobsbotschaft: Auch Ronald Araujo hat sich verletzt. Der uruguayische Innenverteidiger blieb mit Beschwerden am rechten Arm in der Halbzeitpause in der Kabine, für ihn kam Gerard Pique in die Partie.