FC Barcelona Gefahr für Barça! 3 zahlungskräftige Top-Klubs jagen Raphinha

Raphinha ist sich mit dem FC Barcelona bereits größtenteils einig geworden. Verlängert Ousmane Dembele seinen auslaufenden Vertrag nicht, soll der Südamerikaner kommen. Allerdings verlangt Leeds United deutlich mehr als 50 Millionen Euro für den brasilianischen Nationalspieler.

Barça schiebt einen Schuldenberg von über einer Milliarde Euro vor sich her und ist auf Einnahmen in Millionenhöhe vor dem 30. Juni 2022 angewiesen, um die von der Liga vorgegebene Gehaltsobergrenze für die Saison 2022/2023 zu erhöhen, damit Neuzugänge wie Franck Kessie und Andreas Christensen registriert werden können.

Frische Kohle für Barcelona

Durch die Zustimmung der Mitglieder auf einer Versammlung am Donnerstag holten sich Präsident Joan Laporta und Co. das Go, frisches Kapital zu beschaffen. Anteile an TV-Rechten und zukünftigen Merchandising-Einnahmen dürfen verkauft werden.