FC Barcelona : Bleibt Ronald Koeman Barça-Coach? Das ist der aktuelle Stand

Andre Oechsner Beim FC Barcelona steht in diesem Sommer ein größerer Umbruch bevor. Im Moment deutet vieles daraufhin, dass dieser unter der Regie von Ronald Koeman durchgeführt werden wird.

Allzu lange liegt es noch nicht zurück, da behauptete das katalanische Radionetzwerk RAC1, die Trennung von Ronald Koeman sei zu "99 Prozent" beschlossene Sache. Es sieht allerdings nicht danach aus, als würde der Niederländer den FC Barcelona schon wieder verlassen müssen. Während der Präsentation von Sergio Agüero am Montag wurde Joan Laporta auch zur Personalie Koeman befragt. Man habe sich zunächst eine Denkpause verordnet, um evaluieren zu können, was in der letzten Saison gut und was nicht so gut gelaufen sei, erörterte der Barça-Präsident. Zur Erinnerung: Koeman wurde im Sommer vorigen Jahres auf Bestreben des Ex-Präsidenten Josep Maria Bartomeu als neuer Cheftrainer installiert. Barça machte damals Gebrauch von Koemans Ausstiegsklausel, die er mit dem niederländischen Fußballverband vereinbart hatte.

Laporta, der sich eine zweiwöchige Bedenkzeit in der Trainerfrage erbeten haben soll, deutet nun an, dass Koeman auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. "Der Wunsch ist es, den Vertrag zu respektieren, Kriterien zusammenzubringen, über die wir noch sprechen müssen. Die Gespräche laufen sehr gut, die Bedenkzeit ist notwendig."