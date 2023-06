Blockade gegen Barça? Pep Guardiola spricht über den Fall Joao Cancelo

Joao Cancelo sei im Winter bei den Bayern gelandet, weil "sie ihn haben wollten". Von den Katalanen hingegen habe ManCity "kein Angebot erhalten", beteuert der frischgebackene Champions-League-Sieger.

Joao Cancelo zum FC Barcelona: Klappt es im zweiten Anlauf?

Womöglich kommt es in der laufenden Transferperiode mit einer halbjährigen Verspätung zur Anstellung des Rechtsverteidigers bei Barça. Manchester City will Cancelo nach wie vor abgeben. Der FC Bayern wird aller Voraussicht nach keinen Gebrauch von seiner 70 Millionen Euro schweren Kaufoption machen.

Cancelos Leihvertrag an der Säbener Straße endet in zehn Tagen, sein Anschlussvertrag bei Manchester City ist noch bis 2027 datiert. Der FC Barcelona zeigt übereinstimmenden Medienberichten zufolge erneut Interesse an einer Ausleihe des 29-Jährigen, der zwischen 2015 und 2017 bereits in der Primera Division spielte (91 Spiele für den FC Valencia).

