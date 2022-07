FC Barcelona Boss-Ansage an Frenkie de Jong: Gehaltsverzicht oder Barça-Abschied

Xavi Hernandez hält jedoch große Stücke auf de Jong, ebenso wie Joan Laporta. Am Wochenende erklärte der Barça-Präsident, dass er "alles in meiner Macht stehende tun werde, damit Frenkie bleibt". Frenkie de Jong sei "einer der besten Spieler der Welt", der das Interesse vieler Vereine auf sich gezogen habe, "es ist nicht nur United."

"Wir haben aber nicht vor, ihn zu verkaufen und der Spieler, will nach meiner Einschätzung bleiben", führte der Anwalt aus. "Er fühlt sich bei Barça wohl." Allerdings deutete Laporta an, dass der 25-Jährige für einen Verbleib Anpassungen an seinen Vertrag in Kauf nehmen muss: "Das Gehaltsniveau einiger Spieler stimmt nicht mit dem überein, was wir festgelegt haben. Es ist eine Gehaltsfrage. Es müsste angepasst werden."