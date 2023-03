"Wäre das Größte": Brasilien-Juwel Vitor Roque träumt von Barça

Vitor Roques öffentliche Schwärmerei für den stolzen katalanischen Klub ist trotzdem als Vorteil zu werten. Der FC Arsenal, Juventus Turin und Real Madrid sollen sich ebenfalls für Vitor Roque interessieren, der sich schon mal vorstellt, wie es ist, in Barcelona mit Größen wie Robert Lewandowski zusammenzuspielen.

Es wäre ideal, in dieser Zeit von einem so großen Stürmer wie Lewandowski lernen zu können, hätte sich Vitor Roque seinen Mentor schon mal ausgesucht: "Wenn ich einen Spieler von diesem Niveau an meiner Seite hätte, würde ich versuchen, so viel wie möglich zu lernen. Wenn es dazu kommt, wird das sicher sehr wichtig für meine Karriere sein. Das wäre wunderbar."

