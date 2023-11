Brasilien-Legende legt sich fest: "Vitor Roque ist der kompletteste Stürmer unseres Landes"

Die Rückkehr von Vitor Roque ins Spielgeschehen, nachdem er sich vor mehreren Wochen am Knöchel verletzt hatte, steht kurz bevor, sein Wechsel zum FC Barcelona möglicherweise auch.

Noch ist noch nicht klar, ob die Katalanen bereits im Januar die finanziellen Mittel haben, um den Stürmer zu registrieren. Ein Wechsel erst im kommenden Sommer ist ebenfalls weiterhin denkbar, wenngleich der amtierende spanische Meister dieses Szenario gerne vermeiden würde.

Großer Hype um Vitor Roque

So oder so wird der talentierte Spieler von Athletico Paranaense bereits in den Himmel gelobt. Auch Romario, der mit Brasilien 1994 Weltmeister wurde, hielt sich mit Vorschusslorbeeren nicht zurück: "Er ist der kompletteste Stürmer Brasiliens", sagte der 57-Jährige in einem Interview mit dem brasilianischem Sender Sportv forderte allerdings auch Vitor Roque nicht zu früh, mit einer zu hohen Erwartungshaltung zu überfrachten.