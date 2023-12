Brasilien will Barça-Neuzugang Vitor Roque für Olympia-Quali - wird ihn aber wohl nicht bekommen

Neuzugang Vitor Roque ist noch gar nicht in Barcelona angekommen, den Katalanen wird beim Sturm-Juwel allerdings schon in die Parade gefahren. Zwischen dem 20. Januar und dem 11. Februar bestreitet die brasilianische U23-Auswahl in Venezuela das südamerikanische Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Barça wird Vitor Roque für Quali-Turnier nicht abgeben

Trainer Ramon Menezes (51) würde dabei gerne auf Mittelstürmer Vitor Roque zurückgreifen, wird diesen jedoch höchstwahrscheinlich nicht dabeihaben. Da das Turnier nicht in den FIFA-Kalender integriert ist, gilt für die Vereine keine Abstellungspflicht. Somit besteht für den amtierenden spanischen Meister auch kein Anlass, den Stürmer mitten im Spielbetrieb freizustellen.

Roque wird Ende Dezember in Barcelona erwartet und angesichts der verdünnten Kaderplätze im Sturmzentrum der Blaugrana sehnsüchtig erwartet. Trainer Xavi Hernandez (43) hat deshalb auch keinerlei Interesse, seinen Spieler nach wenigen Wochen direkt wieder vorübergehend abzugeben.

Der brasilianischen Nationalmannschaft droht derweil mit Barças Ligakonkurrent Girona bei Shootingstar Savinho (19) ein ähnliches Schicksal. Auch der aktuelle Tabellenzweite will den diesjährigen Durchstarter nicht für das Qualifikationsturnier freistellen.

Noch ist nicht klar, ob der brasilianische Fußballverband seine Wunschliste veröffentlichen wird, in der die Spieler, die von ihren jeweiligen Mannschaften nicht freigestellt werden, aufgeführt sind und somit die Vereine exponiert. Denkbar ist auch, dass sich der CBF entschließt, die endgültige, mit den brasilianischen und europäischen Vereinen vereinbarte Liste, zu veröffentlichen.

Olympia genießt im brasilianischen Fußball eine hohe Bedeutung

Die Olympischen Spiele genießen bei den Brasilianern einen hohen Stellenwert: Die Nation Südamerikas ist das Land mit den meisten olympischen Medaillen im Herrenfußball und gewann die Goldmedaille in Rio 2016 und Tokio 2020 zuletzt zweimal hintereinander. Das südamerikanische Qualifikationsturnier für Olympia ist außerdem extrem hart: Nur zwei Mannschaften bekommen ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.

Sollte die brasilianische Auswahl übrigens auch ohne Vitor Roque und Savinho das Olympia-Ticket lösen, beginnt das Dilemma für die Vereine im Sommer nochmal von vorne. In diesem Fall würde der Verband aller Voraussicht nach erneut bei den Offensivspielern vorstellig werden.

Wenngleich auch für das olympische Turnier selbst keine Abstellungspflicht besteht, ist wohl davon auszugehen, dass sowohl Vitor Roque als auch Savinho die Einladung gerne wahrnehmen würden. Für die Vereine wäre es somit schwierig, den Spielern gegen ihren Willen eine Teilnahme zu verbieten.

Länderspielabstellungen rufen bei Barça-Verantwortlichen Albträume hervor

Ein ähnliches Problem könnte dem FC Barcelona im Übrigen auch bei weiteren Spielern drohen. Personalien wie Lamine Yamal (16), Gavi (19, der bis dahin möglicherweise wieder fit sein könnte), Fermin Lopez (20) oder Alejandro Balde (20) sind extrem heiße Kandidaten für eine Nominierung seitens der spanischen Nationalmannschaft.

Für den FC Barcelona waren zuletzt Länderspielabstellungen jeglicher Art ein Dorn im Auge: Der bereits angesprochene Gavi (19) kam aus der letzten Länderspielpause mit einem Kreuzbandriss zurück, während sein kongenialer Mittelfeldpartner Pedri (21) immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, seitdem er im Sommer 2021 sowohl die Europameisterschaft als auch die Olympischen Spiele bestritt. Abgesehen von der Verletzungsgefahr verpassen außerdem die an Olympia teilnehmenden Spieler die komplette Saisonvorbereitung inklusive des Saisonstarts.

Gleichzeitig wird der FC Barcelona seinen Spielern ungern den Traum einer Olympia-Teilnahme verbauen, weshalb die Wahrscheinlichkeit durchaus groß ist, dass man den ein oder anderen Barça-Spieler im kommenden Sommer in diversen Stadien Frankreichs auflaufen sehen wird.

Im Lager des amtierenden spanischen Meisters wird somit in den Monaten Juli und August wohl das ein oder andere Stoßgebet in den Himmel geschickt werden, in der Hoffnung, dass alle Spieler im Anschluss wohlbehalten in der Mittelmeermetropole ankommen.

Verwendete Quellen

