Brighton-Trainer De Zerbi: "Ansu Fati muss Selbstvertrauen sammeln"

Ansu Fati wurde vom FC Barcelona in die Premier League verliehen - Foto: / Getty Images

Bisher konnte Ansu Fati dem Status als der Nachfolger von Lionel Messi noch lange nicht gerecht werden, auch wenn das wohl jedem Spieler schwerfallen würde. In jedem Fall zeigte Ansu Fati beim FC Barcelona bisher noch nicht das, was man von ihm fordert, weshalb er im vergangenen Sommer zu Brighton & Hove Albion verliehen worden war. Er galt als Wunschspieler von Brighton-Coach Roberto De Zerbi, der nun sein Vertrauen in den Spanier ausgedrückt hat – aber weiß, dass der 20-Jährige noch mehr draufhat.

"Er hätte zwei Tore erzielen können, eines mit dem Kopf und das andere, wenn Welbeck den Ball zugespielt hätte", erklärte De Zerbi zum Auftritt des Spaniers in der Europa League gegen Olympique Marseille, während Ansu Fati derzeit nach langer Abstinenz bei der spanischen Nationalmannschaft weilt.

De Zerbi sieht auch die Mannschaft in der Pflicht

Der Italiener stellte klar: "Es war ein schwieriges Spiel, besonders in der ersten Halbzeit – für uns und nicht nur für Ansu." Bei den Seagulls soll der Flügelspieler, der aus der Jugendakademie des FC Barcelona, La Masia, stammt, Spielpraxis sammeln.