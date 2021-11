In La Masia ausgebildet : Marc Cucurella träumt von Rückkehr zum FC Barcelona

Für einen frischen Neuzugang schickt es sich eigentlich nicht, schon wieder über einen erneuten Transfer zu spekulieren. Marc Cucurella tat dies dennoch in Bezug auf seinen Lieblingsklub, ließ den Zeitraum dafür allerdings offen.

Der linke Außenverteidiger wechselte in diesem Sommer für knapp 18 Millionen Euro vom FC Getafe zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Sein Herz schlägt aber nach wie vor für einen gewissen Verein in Katalonien, wie er im Gespräch mit DAZN zugab. "Ich verbrachte viele Jahre bei Barça und man könnte sagen, dass es mein Zuhause ist bzw. das meiner Familie und meiner Partnerin."

Cucurella wurde in der Gemeinde Allela, 19 Kilometer von Barcelona entfernt, geboren und spielte zunächst sechs Jahre in der Jugendabteilung von Espanyol, bevor er 2012 in die Nachwuchsakademie Barças wechselte. Im Anschluss zeigte der 23-Jährige ansprechende Leistungen im zweiten Team des FC Barcelonas, konnte sich allerdings nicht ausreichend für die erste Garde empfehlen.