Bundesliga-Trio um Kimmich steht auf Liste des FC Barcelona

Geht es nach dem Geschmack von Xavi Hernandez (43) ist der Kader des FC Barcelona in der Breite noch nicht optimal besetzt. Daher schaut man sich bei den Katalanen auch zwischen den Transferperioden nach Verstärkung um. Besonders ein Trio aus der Bundesliga soll es den Verantwortlichen um Xavi und Sportdirektor Deco (46) angetan haben.

Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, steht zum einen Joshua Kimmich (28) auf der Wunschliste des amtierenden spanischen Meisters. Bereits im Sommer kursierten Gerüchte über ein Interesse an dem Mittelfeldspieler. Damals sagte Xavi, dass er mit dem Bayern-Spieler gesprochen habe und dieser ihm sagte, dass er ein Fan von ihm sei.

Neben Kimmich: Bundesliga-Offensiv-Duo im Fokus

Kimmichs Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft 2025 aus, Gerüchten zufolge überlegt der 28-Jährige, ob er einen Tapetenwechsel vornehmen wolle. Allerdings dürften die Bayern Kimmich ungern abgeben. Gleiches gilt für Florian Wirtz (20), an dem Barça ebenfalls interessiert sein soll. Der Youngster wirbelt derzeit in der Bundesliga, glänzt mit wettbewerbsübergreifend 14 Torbeteiligungen in 14 Spielen.