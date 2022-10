Busquets-Erbe: Kandidatenliste des FC Barcelona wird länger

Sergio Busquets' Vertrag beim FC Barcelona läuft am 30. Juni 2023 aus - Foto: / Getty Images

Sergio Busquets (34) wird den FC Barcelona Ende Juni kommenden Jahres aller Voraussicht nach verlassen. Bei der Suche nach einem Nachfolger erscheint nun ein neuer Name au dem Radar der Katalanen.

Die Scouts und Kaderplaner des FC Barcelona verfolgen die Eredivisie offenbar genau. Nach Informationen der Zeitung Sport haben die Blaugrana Interesse an Ibrahim Sangare (24) von PSV Eindhoven.

Der 1,91 Meter große ivorische Nationalspieler kickt seit 2020 in der niederländischen Liga, wurde für sieben Millionen Euro vom FC Toulouse abgeworben. Mittlerweile liegt Ibrahim Sangares Marktwert bei 32 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de).

Laut der spanischen Zeitung Sport verfolgen Barcelonas Scouts Sangare bereits seit langem, seit Jahren fertigen sie regelmäßige Berichte über den 24-Jährigen an, der in der Vergangenheit bereits vor einem Wechsel zu Barça gestanden haben soll, als er noch in der Ligue 1 unterwegs war.