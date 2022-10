Busquets-Erbe: Ein Brasilianer steht auf der Barça-Wunschliste ganz oben

Wie die englische Boulevardzeitung The Sun in Erfahrung gebracht will, zeigt Barça Interesse an Bruno Guimaraes (24) von Newcastle United. Angeblich steht der Brasilianer auf der Wunschliste der Katalanen ganz oben.

Bruno Guimaraes wechselte im vergangenen Januar für bis zu 50 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon zu den Magpies. Seitdem hält der brasilianische Nationalspieler (acht Einsätze) das Mittelfeld des viermaligen englischen Meisters zusammen.

Bruno Guimaraes wurde bei Real Madrid gehandelt

Guimaraes wurde im vergangenen Sommer mit Real Madrid in Verbindung gebracht – als Nachfolger für den zu Manchester United gewechselten Casemiro. Die Königlichen setzten aber auf Aurelien Tchouameni, der für eine Basisablösesumme von 80 Millionen Euro vom AS Monaco kam.

Newcastle will Bruno Guimaraes nicht abgeben

Jetzt hat offenbar auch Barça den 24-Jährigen im Visier. Spätestens im Sommer, im Optimalfall aber bereits in der Winter-Transferperiode wollen die Blaugrana einen neuen Sechser verpflichten, da Vereinslegende Sergio Busquets (34) das Camp Nou Ende Juni kommenden Jahres nach Auslaufen seines Vertrags aller Voraussicht nach verlassen wird.