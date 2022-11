Busquets-Erbe: Xavis Wunschspieler kostet 60 Millionen

Der FC Barcelona sucht bekanntlich einen Erben für Sergio Busquets, dessen Arbeitspapier im Camp Nou am 30. Juni kommenden Jahres ausläuft. Als Wunschnachfolger hat sich Xavi Hernandez angeblich Martín Zubimendi ausgeguckt.

Als Nachfolgekandidaten werden unter anderem Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers) und die beiden Chelsea-Stars N'Golo Kante und Jorginho gehandelt. Ebenfalls genannt wird häufig Martín Zubimendi. Bereits seit Wochen wird der Defensivstratege von Real Sociedad mit den Katalanen in Verbindung gebracht.

Sergio Busquets strebt übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Abschied aus Barcelona an. Der Welt- und Europameister liebäugelt angeblich mit einer Zukunft in der Major League Soccer.

Marca behauptet: Xavi drängt Barça-Bosse auf Verpflichtung Zubimendis

Zubimendi erhielt bei seiner Verlängerung bis 2027 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. Für weniger wird Real Sociedad seinen Defensivstrategen wohl nicht freigeben. Ein Winter-Wechsel komme laut Marca nicht infrage. Für den kommenden Sommer dränge Xavi Hernandez aber auf eine Verpflichtung des 23-Jährigen.

Martín Zubimendi stammt aus der eigenen Jugend von Real Sociedad. 2020 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft. Im defensiven Mittelfeld der Basken ist der spanische Nationalspieler (Debüt im Juli 2021) in der laufenden Saison unter Imanol Alguacil in der Primera Division gesetzt.