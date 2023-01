Busquets-Erbe: Xavis Wunschspieler will nach England

Der FC Arsenal hingegen scheint keine Probleme zu haben, die festgeschriebene Ablösesumme zu zahlen. Laut Mundo Deportivo wollten die Gunners Zubimendi in der Winter-Transferperiode unter Vertrag nehmen. Der Spanier habe jedoch abgelehnt. Vorerst.

Der Mittelfeldakteur von Real Sociedad ist aber aktuell für die Katalanen nicht zu finanzieren. Bei seiner jüngsten Vertragsverlängerung bis 2027 stimmte Zubimendi einer Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro zu. Zu viel für Barça. Die Blaugrana müssen nach dem vorzeitigen Champions-League-Aus sparen.

Nach Informationen von Cadena Ser will Zubimendi die Saison bei Real Sociedad beenden und im Sommer Angebote anderer Vereine prüfen. Zubimendis Absage an Arsenal sei als Loyalitätsnachweis gegenüber Real Sociedad zu verstehen.

In der Sommer-Transferperiode könnte es zur Trennung von La Real kommen. Aktuell soll ein Wechsel in die Premier League Zubimendi mehr reizen als ein Verbleib in der Primera Division und eine Anstellung beim FC Barcelona.

