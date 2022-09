FC Barcelona Busquets-Nachfolger: Bedient sich Barça erneut beim FC Chelsea?

Sergio Busquets (34) ist nach wie vor ein wichtiges Puzzlestück im Mittelfeld des FC Barcelona. Der Defensivstratege biegt jedoch langsam auf die Zielgerade seine Karriere ein. Barça beschäftigt sich bereits mit der Nachfolgersuche.

Am Wochenende schonte Barça-Trainer Xavi Hernandez Sergio Busquets beim Heimspiel gegen den FC Elche, Frenkie de Jong durfte für das Barça-Urgestein ran. In Spielen gegen schwierigere Gegner dürfte Busquets aber weiterhin gesetzt sein. Zumindest bis zum Saisonende.

Busquets' Vertrag im Camp Nou läuft am 30. Juni 2023 aus. Ob der Routinier verlängert, ist offiziell noch nicht geklärt. Angeblich zieht es ihn in die USA. Barcelona plant offenbar für die Zeit nach Busquets. Nach Informationen der Tageszeitung The Sun steht Jorginho vom FC Chelsea auf dem Zettel der Kaderplaner.

Jorginhos Vertrag an der Stamford Bridge läuft am Ende der aktuellen Spielzeit aus. Nach dann fünf Jahren in der Premier League könnte den italienischen Nationalspieler eine neue Herausforderung reizen.