BVB-Flirt Ivan Fresneda: Barça steht vor Transfer-Abschluss – Mega-Schnäppchen?

Der BVB wähnte sich bei Ivan Fresneda lange Zeit in der Pole Position. Nun steht der Wechsel zum FC Barcelona unmittelbar bevor.

Ivan Fresneda scheint sich für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden zu haben. Laut ESPN steht der Deal mit den Blaugrana kurz vor dem Abschluss, soll aber noch davon abhängen, ob Barça dazu in der Lage ist, genug Gehaltsspielraum zu schaffen.

Borussia Dortmund hatte lange Zeit intensiv um Fresnedas Dienste geworben, sich aufgrund des Interesses aus der katalanischen Metropole aber letztendlich eine Absage eingehandelt. Barça möchte Fresneda gerne für die kommenden fünf Jahre an sich binden.

Barça will Preis bei Ivan Fresneda drücken

Im Rahmen des schnell fortschreitenden Austauschs mit der Spielerseite ist die Hoffnung auf eine Einigung mit dem abgebenden Real Valladolid groß. Fresnedas Ausstiegsklausel liegt bei 20 Millionen Euro. Barça will den Transfer allerdings für die Hälfte dieser Summe abwickeln.

Sollte Fresneda für lediglich rund zehn Millionen Euro nach Barcelona übersiedeln, wäre das ein krasses Schnäppchen. Der 18-Jährige gilt in seiner spanischen Heimat als eines der größten Abwehrtalente und nimmt darüber hinaus gerade an der U19-Europameisterschaft in Malta teil.

