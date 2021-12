FC Barcelona : Cafu sicher: Dani Alves (38) fährt nach Barça-Wechsel zur WM

Dani Alves hat in seiner Karriere bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Lediglich der WM-Titel fehlt dem Brasilianer noch. Geht es nach dem zweifachen Weltmeister Cafu, dann wird der Barcelona-Neuzugang im kommenden Jahr eine weitere Chance halten, den Titel zu gewinnen.

Cafu, 1994 und 2002 mit der Selecao Weltmeister geworden, glaubt, dass Dani Alves mit seinem Wechsel zum FC Barcelona seine Chancen auf eine Teilnahme an der Winterweltmeisterschaft gesteigert hat.

"Er brennt nach wie vor und ist bereit. Das ist das Wichtigste. Er weiß, was er will und er ist nach Barcelona gegangen. Das gibt ihm wirklich die Möglichkeit, im nächsten Jahr zur WM zu fahren", sagte der ehemalige Rechtsverteidiger des AC Mailand und der AS Roma.