FC Barcelona : Carles Alena begründet Wechsel von Barça zu Getafe

Der FC Getafe setzt seine Transferoffensive in diesem Sommer fort. Mit Carles Alena (23) wurde am Montag der vierte Neuzugang präsentiert. Der Mittelfeldspieler wechselte bereits im Januar auf Leihbasis in den Madrider Vorort. Das Entgegenkommen des FC Barcelona ermöglicht nun den Kauf des Spaniers.

Getafe kämpfte lange gegen den Abstieg und landete am Ende auf dem 15. Tabellenplatz, der zwar den Klassenerhalt bedeutete, nach dem 8. Rang aus der vorherigen Spielzeit aber eine große Enttäuschung war. Mit den getätigten Investitionen sollen ab jetzt wieder glorreiche Zeiten für die Azulones anbrechen.

Einen großen Anteil soll Alena beitragen. Bei seiner Vorstellung am Montagmittag erklärte er: "Ich hatte keine Zweifel an dem Projekt." Der Ex-U21-Nationalspieler freut sich über seine neue Etappe.

Alena, der vor seine Leihe an Getafe bereits an Betis Sevilla abgegeben worden war, weiter: "Nach sechs Monaten in Getafe wollte ich Stabilität, mit einem langfristigen Projekt. Es ist wahr, dass es nie leicht ist, sein Zuhause zu verlassen, aber ich kenne die Welt, in der ich mich befinde."

Unter Ronald Koeman sah Alena beim FC Barcelona keine "Möglichkeiten": "Ich hatte das Glück, für Barcelona zu spielen, mit Weltklassespielern in der ersten Mannschaft zu sein, aber jetzt ist das vorbei und ich wünsche ihnen das Beste."