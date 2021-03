FC Barcelona : Carles Puyol: "Lionel Messi ist am besten Ort"

"Es wäre eine sehr gute Nachricht für die Katalanen, wenn er bleiben würde. Ich denke, er ist am besten Ort", sagte der langjährige Mannschaftskollege Messis gegenüber dem Radiosender RAC1.

Er habe kürzlich mit Messi gesprochen, so Puyol. "Er selbst entscheidet, was er will. Man muss seine Entscheidung respektieren, egal wie sie aussehen wird."

Der Vertrag des sechsfachen Weltfußballers läuft am 30. Juni 2021 aus. Präsident Joan Laporta hat die Vertragsverlängerung mit Messi zu einer seiner wichtigsten Aufgaben erklärt.