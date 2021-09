FC Barcelona : Carles Puyol sendet Botschaft an die Barça-Fans

Der FC Barcelona befindet sich momentan in keiner einfachen Lage. Carles Puyol schwört die Community mit einem Post in den sozialen Medien ein.

"Es sind keine einfachen Zeiten, aber nur wenn wir uns einig sind und die Mannschaft unterstützen, wird es leichter sein, voranzukommen. Come on Barcelona, jetzt und immer", schreibt Puyol zu einem auf Instagram hochgeladenen Bild, das ihn im Barça-Trikot zeigt.

Sportlich wie finanziell ist der FC Barcelona auf Abwegen unterwegs. Der katalanische Traditionsverein befindet sich in einem großen Umbruch. Diesen kann man nur gemeinsam durchstehen, meint Klublegende Carles Puyol.

Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Blaugrana in die neue LaLiga-Saison gestartet. In der Champions League setzte es gegen den FC Bayern eine bittere 0:3-Heimniederlage, in der sich Barça kaum zu wehren musste.