Barça-Legende Carles Puyol geschockt von Pique-Rücktritt

Gerard Pique gab am Donnerstag überraschend sein Karriereende bekannt. Aus den Reihen des FC Barcelona erreichten ihn zahlreiche emotionale Zuschriften. Mit der Erste war sein ehemaliger Mitspieler Carles Puyol.

Eine Legende verabschiedet eine Legende: Carles Puyol adressiert auf Twitter eine emotionale Botschaft an Gerard Pique, der am Donnerstag im Alter von 35 Jahren seine aktive Karriere für beendet erklärte.

"Danke für alles, Geri. Ich stehe unter Schock. Es war sehr unfair dir gegenüber, nur wenige haben das Barça-Trikot so verteidigt wie du es getan hast", schreibt Puyol zu einem Bild, das ihn mit Pique bei einem Restaurantbesuch zeigt. "Ich werde immer sagen können, dass ich an deiner Seite gespielt habe, ein Privileg. Ich liebe dich, mein Freund."

Wenn jemand die Bezeichnung "Barça-Legende" verdient hat, dann Puyol und Pique. Die beiden kommen während ihrer aktiven Karriere zusammen auf etwa 36 Jahre in der katalanischen Metropole, in über 1.200 Spielen hielten sie ihre Knochen für ihren Herzensverein hin. Es stehen außerdem viele gemeinsame Titel in ihren Vitrinen.