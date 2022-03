Real Madrid : Carlo Ancelotti gibt kein Titelversprechen ab – Clasico-Sorgen um Karim Benzema

Real Madrid gewann die Generalprobe vor dem Clasico beim RCD Mallorca klar mit 3:0. Carlo Ancelotti erinnert sich bei der Titelfrage an ein persönliches Schicksal und muss sich im Hinblick auf das Prestigeduell am kommenden Wochenende Sorgen um Karim Benzema machen.

Nach dem Sieg am Montagabend beträgt der Vorsprung von Real Madrid auf den ärgsten Verfolger FC Sevilla zehn Punkte. Reicht das für den LaLiga-Titel? "Ich würde sagen, wie kann man ein Champions-League-Finale verlieren, wenn man 3:0 führt", sagte Trainer Carlo Ancelotti, "das ist mir passiert. Hoffentlich passiert mir das nicht noch mal."

Ancelotti erinnerte an die Saison 2004/05, als er im Finale der Königsklasse mit dem AC Mailand 3:0 zur Halbzeit gegen den FC Liverpool führte, die Engländer bis zum Schlusspfiff ausglichen und später im Elfmeterschießen gewannen. Vor dieser Sorge steht Ancelotti erst mal nicht, in der Champions League steht als Nächstes das Viertelfinale an.

