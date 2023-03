Carlo Ancelotti verehrt Vinicius Junior: "Der beste Spieler der Welt"

Ancelottis großes Lob lässt sich mit Vinicius Juniors imposanten Zahlen unterfüttern. Nur zwei Spieler haben in den letzten drei Saisons in der Champions League mehr als zehn Tore erzielt und vorgelegt: Vinicius Junior (13 Tore, 10 Vorlagen) und Kylian Mbappe (21 Tore, 11 Vorlagen).

Für Vinicius Junior und Co. gilt nun die Zielsetzung, den Titel in der Königsklasse zu verteidigen. So lautet zumindest Ancelottis Vorgabe: "Das Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen und um das zu erreichen, muss man das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale überstehen."