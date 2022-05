Carlos Soler: Barça-Transfer oder nicht? FC Valencia geht gegen Gerücht vor

Der FC Barcelona ist sich nicht mit Carlos Soler über einen Wechsel einig, wie von der AS berichtet. Der FC Valencia reagiert in einem offiziellen Statement energisch auf das verbreitete Gerücht, das schnell die Runde machte.

"Als Reaktion auf die am Montag in der Zeitung AS veröffentlichten Informationen dementiert der FC Valencia entschieden, dass es eine Vereinbarung oder Verhandlungen mit dem FC Barcelona über den Transfer von Carlos Soler gibt", schreiben die Fledermäuse.