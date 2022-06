FC Barcelona Neuer Chelsea-Besitzer gefährdet Barça-Plan mit Cesar Azpilicueta

Cesar Azpilicueta will den FC Chelsea nach zehn gemeinsamen Jahren in Richtung seiner spanischen Heimat verlassen. Den angepeilten Wechsel zum FC Barcelona gefährdet nun allerdings Medienberichten zufolge der neue Eigentümer der Londoner.

Der FC Barcelona und Cesar Azpilicueta haben sich bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der Routinier ist als neuer Rechtsverteidiger bei den Katalanen vorgesehen. Barça-Trainer Xavi Hernandez schätzt seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen sehr und sieht in ihm einen Führungsspieler.

Das Problem: Azpilicuetas auslaufender Vertrag beim FC Chelsea wurde dank einer Klausel bis 2023 verlängert. Angeblich hatte der spanische Nationalspieler allerdings das Wort der Sportdirektorin Marina Granovskaia, den Verein verlassen zu dürfen.

Nach dem Eigentümerwechsel bei den Londonern könnte Azpilicueta Medienberichten zufolge an der Stamford Bridge bleiben. Laut der Zeitung The Telegraph will der neue Besitzer Todd Boehly den 32-Jährigen unbedingt halten.